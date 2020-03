Wir haben unseren Botendienst für Sie massiv ausgeweitet!

Wir bringen Ihnen Ihre Medikamente und holen gern auch Ihr Rezept beim Arzt oder bei Ihnen ab!

Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns ein Fax, eine email oder werfen Sie Ihr Rezept in unseren Briefkasten an der Notdienstklappe (mit Ihrer Telefonnummer versehen).

Wir sind für Sie auf allen Kanälen erreichbar und arbeiten auf Höchsttouren für Ihre Gesundheit!